توقيع اتفاقية إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي

وقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اتفاقية إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون في الرياض.

وتأتي الاتفاقية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي في دورته 34 في الكويت عام 2013، المتضمن "إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس"، رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول المجلس، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي.

وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية والأمين العام لمجلس التعاون يوقعان اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون https://t.co/ppDHu6aX3Jpic.twitter.com/1cnuDf6vk5 — مجلس التعاون (@GCCSG) 22 декабря 2019 г.

وأشاد بن عبد الله بخطوة التوقيع على الاتفاقية، التي تعبر عن "دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة المتعلقة بنقل العمل المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل".

من جانبه قال الزياني، إن "التسهيلات والدعم الذي تلقاه الأمانة العامة ومنتسبيها من الكفاءات الخليجية من السعودية كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة ومهامها، مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك".

بدوره، شدد قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد الشلوي على "طموح دول الخليج لإيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوي".

وأوضح أن الخطوة الأولى، هي إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض.

المصدر: سبق