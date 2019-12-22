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لبنان.. عناصر أمنية تنتشر في محيط منزل رئيس الوزراء المكلف

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لبنان.. عناصر أمنية تنتشر في محيط منزل رئيس الوزراء المكلف
RT
رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب
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أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأحد، بأن عناصر من مكافحة الشغب وصلوا إلى تلة الخياط حيث منزل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

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وحصل دياب على 69 صوتا من أصوات ممثلي الكتل النيابية في المشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة خلفا لسعد الحريري، فيما حظي مندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام بـ 13 صوتا، ونالت حليمة قعقور صوتا واحدا، وامتنع 42 نائبا عن التسمية.

المصدر: RT + وكالات

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