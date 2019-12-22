النائب تامر الشهاوي لـ: RT "وعدتكم بتسونامي في الإعلام"

اعتبر نائب البرلمان المصري عودة وزارة الدولة للإعلام (وهو المسمى الرسمي وفق الضوابط الدستورية الحاليّة)، خطوة هامة يجب أن تتلوها خطوات أخرى حتى تعود مصر إلى مكانتها اللائقة بها.

وقال الشهاوي لـRT: "لقد وعدتكم بتسونامي في الإعلام"، وقد سرت منفرداً داخل البرلمان مستخدماً كافه أدواتي البرلمانية في المطالبة بعودة وزارة الإعلام داخل التشكيل الوزاري كأحد خطوات تصحيح المسار الإعلامي والفني والثقافي حيث أثبتت التجربة خلال 4 سنوات عدم قدرة الهيئات الصحفية والإعلامية عن سد هذا الفراغ.

وتابع أنه لم يشك لحظة في قدرة القيادة السياسية على تفهم حاله الوهن الإعلامية والثقافية والفنية التي "أصابتنا، وتحملت ما لم يتحمله أحد وسرت مختاراً في الطريق الصعب عكس التيار في المطالبة بتصحيح المسار.

وقال نائب تحرير جريدة "الشروق" المصرية حمادة إمام لـRT إن السيولة الحالية في المشهد الإعلامي المصري والتي أدت لما يمكن وصفه بالفوضى الإعلامية التي أثرت سلبا على الدولة والمواطنين على حد سواء كانت الدافع الأساسي لعودة وزارة الإعلام .

وكشف النقاب عن أن صاحب فكرة عودة وزارة الإعلام هو الوزير السابق في عهد جمال عبد الناصر سامي شرف، ونوه حمادة إمام إلى أن هذا التضارب جعل المواطن المصري الذكي بالفطرة ينصرف عن متابعة الصحف والمواقع الحكومية وهو ما ألحق ضررا بالغا بصورة الحكومة وجعل الناس تنصرف عن متابعتها خاصة أن عددا كبيرا من الإعلاميين ادعى قربه من الدولة والنظام ونصّب من نفسه متحدثا باسمها لذا كانت الحاجة ضرورية لعمل وزارة الإعلام.

وقال حمادة إمام إننا سنفترض حسن نيه الحكومة في توسيع مجال الحريات وضبط المشهد الإعلامي مع تعيين وزير جديد للإعلام هو زميل صحفي يعي تماما أهمية رفع سقف الحريات ووجود صحافة حرة لأننا بحاجة إلى ذلك فعلا شرط أن يمتد هذا السقف من الحريات للصحف المستقلة ولا يكون قاصرا على الصحف الحكومية فترحيبنا إذن بعودة وزارة الإعلام مشروط بضبط المشهد الإعلامي ورفع سقف الحريات ولا تشوه صورة المعارضة أو تعطى معلومات مغلوطة لا تقنع المواطن

القاهرة - ناصر حاتم