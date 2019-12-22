العراق.. آلاف الطلبة يتوافدون إلى ساحات الاعتصام (فيديو)

توافد الآلاف من الطلبة العراقيين، اليوم الأحد، إلى ساحات الاعتصام في عدد من المحافظات، وكذلك العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT إن "آلاف الطلبة توجهوا من مدارسهم إلى ساحات الاعتصام في محافظات بغداد وذي قار والديوانية والبصرة"، مبينا أن "ساحة التحرير في بغداد اكتظت بالطلبة الذين رددوا الهتافات".



وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل RT في العراق، بأن محافظة الديوانية جنوبي البلاد بدأت بإضراب عام، بينما عطلت الحكومة المحلية في ذي قار الدوام الرسمي، فيما أشار إلى وجود اعتصامات في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

المصدر: RT