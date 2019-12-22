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مصر توضح حقيقة الأصوات المرعبة المنسوبة للحوت الأزرق على شواطئها

أخبار العالم العربي

مصر توضح حقيقة الأصوات المرعبة المنسوبة للحوت الأزرق على شواطئها
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الحوت الأزرق
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أعلنت وزارة البيئة المصرية أن المقاطع المصورة بمنطقة الساحل الشمالي والمصحوبة بمقاطع صوتية يزعم أنها صادرة عن الحوت الأزرق مفبركة تماما وهي لا تتطابق مع تلك التي تصدرها الحيتان.

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وقالت الوزارة إنه في إطار متابعتها لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة بمنطقة الساحل الشمالي مصحوبة بتعليقات صوتية مدعية أن الأصوات المصاحبة لتلك المقاطع صادرة عن الحوت الأزرق، قامت فرق العمل التابعة لوزارة البيئة بمحميات المنطقة الشمالية بالتواصل مع العديد من المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع.

وأضافت أن تحقيقاتها توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي. ورجحت أن يكون قد تم اصطناع وفبركة تلك المقاطع عن عمد بتركيب الصوت على مقاطع الفيديو.

وأكدت وزارة البيئة أن الأصوات المصاحبة للمقاطع تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان للتواصل فيما بينها تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها إلا من خلال أدوات علمية متخصصة لتسجيلها وتكبيرها لمستويات تتناسب مع القدرات السمعية للبشر.  

وأقرت وزارة البيئة بوجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط، وقالت إن تكرار مشاهدتها بالساحل المصري يعد مؤشرا إيجابيا على سلامة الوضع البيئي بالساحل الشمالي ونجاحا للمجهودات الدولية التي بذلت مؤخرا بمشاركة مصر بشكل فعال خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على الحيتان من الانقراض، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه تلك الكائنات في التوازن البيئي بالبحر المتوسط وكافة بحار العالم.  

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين عدم القيام بأي تصرفات من شأنها إزعاج أو إحداث ضرر بأي من الحيتان في حالة رصدها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع الحيتان التي تتواجد في البحار المصرية غير ضارة بالإنسان ولم يسبق أن تم تسجيل أي حوادث احتكاك مباشر أو غير مباشر بين هذه الأنواع من الحيتان مع البشر. 

المصدر:"اليوم السابع"

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