مجلس النواب المصري يقرّ تعديلا وزاريا

أفاد مصدر برلماني مصري بأن تعديلا وزاريا سيجري في الحكومة وسيشمل من سبع إلى عشر وزارات.

ويستعرض البرلمان المصري في جلسة اليوم تغييرات وزارية في حكومة مصطفى مدبولي وتشمل تعيين:

أسامه هيكل وزيرا للاعلام

عمر مروان وزيرا للعدل

علاء فؤاد وزيرا لشؤون مجلس النواب

رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي

نيفين جامع للصناعة

نيفين القباج وزيرة للتضامن

هاله السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

سيد القصير وزيرا للزراعة

وسيتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وحسب آخر المعلومات يحافظ وزيرا الداخلية والمالية على حقيبتيهما.

وتتضارب المعلومات بشأن مصير وزير الخارجية سامح شكري في التعديل الجديد.

القاهرة

ناصر حاتم