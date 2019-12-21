تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة مع تقدم الجيش السوري

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا مساء اليوم السبت إلى نقاط المراقبة في منطقة "وقف التصعيد" في ريف حماة الشمالي، ردا على تقدم الجيش السوري.

وأوضح المرصد السوري أن الرتل يتألف من نحو 20 آلية بينها عربات مدرعة وسيارات، تحمل جنودا ومعدات عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري إلى شير مغار بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي.

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وأضاف أن هذا التحرك يتزامن مع اقتراب قوات الجيش السوري إلى نقطة المراقبة التركية في الصرمان بريف إدلب الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش تتقدم في إدلب، حيث استعادت السيطرة على 3 قرى جديدة في إطار عملياتها ضد التنظيمات المسلحة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: "المرصد السوري" + "سانا"