السيسي يستعرض تدابير الجيش المصري لحماية الحدود البرية والبحرية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع محمد زكي، وقائد القوات البحرية أحمد خالد تدابير الجيش المصري لحماية الحدود البرية والبحرية وتأمينها .

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية: "تم خلال اللقاء بحث واستعراض آخر المستجدات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة لحماية حدود الدولة وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".

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وأضاف أن الرئيس السيسي "أشاد بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر" وكلف بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل التوتر الكبير في ليبيا على خلفية توقيع الاتفاق الأمني والبحري بين حكومة فايز السراج وتركيا، حيث رفضت مصر الاتفاق، في حين أكدت أنقرة استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس، متهمة مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا بدعم قوات خليفة حفتر شرقي ليبيا.

المصدر: ناصر حاتم – القاهرة