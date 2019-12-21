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لبنان.. ضبط سيارة محملة بالقذائف الصاروخية على الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

لبنان.. ضبط سيارة محملة بالقذائف الصاروخية على الحدود مع سوريا
Reuters Hassan Abdallah REUTERS 3
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أعلن الجيش اللبناني عن ضبط شخصين في منطقة قريبة من الحدود السورية، عثر في سيارتهما على قذائف صاروخية.

وأكد الجيش اللبناني على حسابه في "تويتر" أن وحدة تابعة له أوقفت عند حاجز العاصي الهرمل شمال شرقي البلاد اليوم كلا من ذو الفقار أسعد سيف الدين، ومحمد حسين الجمال، بعد العثور في سيارتهما على 20 قذيفة "آر بي جي" و21 حشوة عائدة لها، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.

المصدر: RT

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