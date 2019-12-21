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العراق.. انسحاب المحتجين من بعض مناطق بغداد لفسح المجال للقوات الأمنية

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العراق.. انسحاب المحتجين من بعض مناطق بغداد لفسح المجال للقوات الأمنية
AFP AHMAD AL-RUBAYE
مواطن عراقي يحمل علم بلاده في ساحة الاحتجاجات
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أكد مصدر مطلع لـRT اليوم السبت، أن المحتجين انسحبوا من بعض المناطق التي يسيطرون عليها في بغداد، لفسح المجال أمام القوات الأمنية لأداء واجباتها.

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وذكر المصدر نقلا عن نشطاء في الاحتجاجات، أن "اتفاقا مع القوات الأمنية أفضى إلى تسليم ساحة الوثبة وجسر الأحرار وشارع الرشيد إلى القوات الأمنية وحصر التظاهر في ساحة التحرير".

وأشار المتظاهر عباس الكوخي لـRT، إلى أن "الاتفاق عقد أمس الجمعة مع القوات الأمنية، ويقضي بانسحاب المتظاهرين السلميين من المناطق المذكورة، لمنع حدوث أي فوضى من قبل المندسين".

وأضاف: "عملنا على تحقيق الانسحاب وحصر التظاهرات بساحة التحرير حتى نعيد الحياة لتلك المناطق".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: RT

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