"بلومبرغ": حمد بن جاسم يبيع فندقين في لندن لشركة مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، وافق على بيع فندقين تابعين له في العاصمة البريطانية لندن لشركة أوروبية بمئات ملايين الدولارات.

ونقلت الوكالة أمس الجمعة عن أشخاص مطلعين على الصفقة قولهم إن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري الأسبق وافق على بيع الفندقين Sanderson وSt. Martins Lane بقيمة 255 مليون جنيه استرليني (333 مليون دولار) لشركة Vivion التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها وتحظى بدعم قوي من قبل عائلة رجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

وأكدت Vivion في بيان أصدرته أمس أنها وافقت على شراء فندقين وسط لندن بالقيمة المذكورة دون الكشف عن اسميهما والطرف الثاني في الصفقة.

وحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، اشترى بن جاسم الفندقين قبل ثمانية أعوام بقيمة 192 مليون جنيه (نحو 250 مليون دولار).

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن مكتب عائلته طرح الفندقين للبيع بالإضافة إلى عقارات أخرى في باريس، مؤكدة أن شركة Maybourne التي تعد أيضا على صلة برئيس وزراء قطر السابق تتجه حاليا نحو إتمام صفقة لاقتناء فندق Montage في حي بيفرلي هيلز الفاخر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

المصدر: "بلومبرغ"