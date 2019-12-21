القرم بصدد تصدير زيت دوار الشمس وقوالب التدفئة إلى سوريا

قال فلاديسلاف مارتيانوف مدير عام شركة "المجمع الإنتاجي الغذائي في القرم"، إن شبه الجزيرة ستبدأ العام المقبل بتصدير زيت دوار الشمس وقوالب التدفئة من قشر بذور دوار الشمس إلى سوريا.

وأضاف: "اعتبارا من العام المقبل، ستبدأ شركتنا في تصدير زيت دوار الشمس وقوالب التدفئة من قشوره إلى سوريا. والمفاوضات جارية، مع تركيا وإيران حول احتمال تصدير هذه الزيوت والجفت الناتج عن عصر بذورها".

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في خريف هذا العام ولأول مرة في شبه جزيرة القرم، بدأ مصنع هذه الشركة بإنتاج زيوت دوار الشمس.

وتم حتى الآن إنتاج أكثر من 3250 طن من هذه الزيوت، ونفس الكمية من الجفت الغني بالبروتين منذ انطلاق المصنع الخريف الماضي، ويجري توزيع هذه المنتجات في شبه الجزيرة والمناطق الروسية الأخرى.

ومنذ بداية ديسمبر، بدأت الشركة في إنتاج قوالب للتدفئة من قشر عباد الشمس، بطاقة أربعة أطنان يوميا، أو 1.4 ألف طن سنويا، فيما تبلغ طاقة المصنع 35 ألف طن من زيت عباد الشمس سنويا.

خلال منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، الذي انعقد في 17-20 أبريل، وقعت سلطات القرم مع سوريا، على مذكرة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وتنص على إنشاء دار تجارية مشتركة وشركة شحن لضمان حركة الشحن البحري المنتظمة بين ميناء اللاذقية وموانئ شبه الجزيرة.

المصدر: "تاس"