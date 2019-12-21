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روسيا تشدد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني

أخبار العالم العربي

روسيا تشدد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني
Sputnik
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم، مع نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: "خلال اللقاء الذي حضره السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التسوية الشرق أوسطية والعلاقات بين الأطراف الفلسطينية. وتم التأكيد على ضرورة عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت بالاستناد لأرضية منظمة التحرير الفلسطينية".

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وأضاف البيان: "رحب الجانب الروسي بالاستعداد الذي أكدته جميع القوى السياسية الفلسطينية للمشاركة في الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "نوقشت أيضا خلال اللقاء، القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية الودية".

المصدر: "إنترفاكس"

 

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