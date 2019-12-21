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"القوات اللبنانية" تنفي تلقيها اتصالا من السعودية بشأن الحريري

أخبار العالم العربي

Reuters
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري - أرشيف
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نفت الدائرة الإعلامية لـ"القوات اللبنانية"، ما ورد في مقال لصحفي لبناني أشار فيه إلى أن "القوات" تلقت اتصالا من السعودية يطالب بعدم التصويت لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

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وجاء في البيان الصادر عن "القوات": "ننفي كل ما أورده الزميل نقولا ناصيف في مقالته الصادرة اليوم السبت والمعنونة "شغب أنصار المستقبل: رسالة الحريري إلى دياب أم هيل".

وأضاف: "النفي تحديدا للمعلومات التي تحدث فيها الصحفي عن تلقي القوات اتصالا سعوديا مطالبا بعدم التصويت للرئيس سعد الحريري".

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وأعربت "القوات اللبنانية" عن أسفها "لانضمام ناصيف، الذي كانت تحترم موضوعيته إلى فئة الصحفيين الذين يعممون معلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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