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مسؤول بالكنيسة القبطية ينفي إقامة قداس في السعودية

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مسؤول بالكنيسة القبطية ينفي إقامة قداس في السعودية
Reuters CK/ANF
أقباط مصريون -أرشيف-
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نفى الأنبا مرقس، مطران مدينة شبرا الخيمة المصرية ومسؤول الإعلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تم تداوله عن إقامة قداس في مدينة الدمام السعودية.

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وأكد الأنبا مرقس أن ما تم تداوله على صفحات "الفيسبوك" في هذا الشأن غير صحيح، وفقا لما نقلته جريدة "الدستور".

وأضاف في بيان له أنه لم تتم الصلاة نهائيا في الدمام، وأن الزيارة الرعوية التي أجرتها الكنيسة تمت في مكان آخر "بهدف زيارة الجالية المصرية في بلدنا الثاني، المملكة العربية السعودية".

وطالب الأنبا مرقس بتوخي الحذر في تناول الأخبار والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي.

المصدر: "الدستور"

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