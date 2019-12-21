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الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثلاث قرى جديدة بريف إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على ثلاث قرى جديدة بريف إدلب
Globallookpress Ammar Safarjalani
الجيش السوري يحرر خان شيخون بريف إدلب في أغسطس 2019
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استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على 3 قرى جديدة في إطار مواصلة عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

 وأفادت "سانا" بأن الجيش تابع عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، و"طهر قرى أم التينة والمديرسة وبرنان بعد تدمير مقراتهم وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم وفرار الباقي".

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وتابع الجيش عملياته ضد المجموعات الإرهابية في قرى سمكة وبلسم وقطرة بالريف الجنوبي الشرقي.

وكانت وحدات من الجيش السوري استعادت السيطرة أمس على قرى ومزارع أم جلال وربيعة وخريبة وشعرة العجايز وأم توينة وتل محو والفريحة وبريصة وأبو حبة وتل الشيح بريف إدلب الجنوبي الشرقي والتي كانت تضم مقرات أساسية للتنظيمات الإرهابية.

المصدر: سانا

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