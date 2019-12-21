مفوضية حقوق الإنسان العراقية: نضغط على الحكومة للحد من قتل النشطاء

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، إنها تمارس ضغوطا على الحكومة للحد من جرائم اغتيال واختطاف النشطاء المدنيين.

وذكرت في بيان صحفي "بدعوة رسمية من السفارة البريطانية في العراق، بحث رئيس المفوضية عقيل الموسوي رفقة وفد من مجلس المفوضين مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات".

وأضافت أن "الموسوي أكد خلال اللقاء أن المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها".

وأشارت إلى إنها "ما زالت تمارس ضغوطا على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين، وتعول على القضاء العراقي كثيرا في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بحقهم".

المصدر: RT