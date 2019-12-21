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قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في الجزائر

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قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في الجزائر
twitter / @infotraficalg
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لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 36 آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر العاصمة مساء أمس الجمعة.

وذكرت مصلحة الحماية المدنية، أن الحادث وقع عند مخرج مدينة تيزي وزو في اتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن الجرحى يخضعون حاليا للعلاج، وهم مصابون بكسور وجروح في الوجه.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحافلة المنكوبة كانت تقل عائلات عائدة من رحلة سياحية إلى منطقة آكفادو في ولاية بجايا شمال شرقي البلاد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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