قتلى وجرحى بانقلاب حافلة في الجزائر

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 36 آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة ركاب شرق الجزائر العاصمة مساء أمس الجمعة.

وذكرت مصلحة الحماية المدنية، أن الحادث وقع عند مخرج مدينة تيزي وزو في اتجاه العاصمة، مشيرة إلى أن الجرحى يخضعون حاليا للعلاج، وهم مصابون بكسور وجروح في الوجه.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحافلة المنكوبة كانت تقل عائلات عائدة من رحلة سياحية إلى منطقة آكفادو في ولاية بجايا شمال شرقي البلاد.

4قتلى رحمهم الله و28جريح شفاهم الله في انقلاب حافلة كانت في رحلة ترفيهية عائدة من البحيرة السوداء ببجاية باتجاه العاصمة، الحافلة انقلبت في الطريق السريع بين بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة.

تم نقل الجرحى لمستشفى محمد نذير الجامعي بتيزي وزو وللتذكير فإن مكان الحادث يعرف بمنعرج الموت pic.twitter.com/upCtdWlJVT — ŸàÇîNë (@YaCiNe_dzd) December 20, 2019

المصدر: وسائل إعلام جزائرية