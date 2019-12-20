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النيابة المصرية تحيل متهمين بتخريب أنبوب نفط إلى المحكمة

أخبار العالم العربي

النيابة المصرية تحيل متهمين بتخريب أنبوب نفط إلى المحكمة
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حريق خط نقل النفط التابع لشركة طنطا في مصر
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أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة 10 متهمين بجريمة التخريب المتعمد لأحد خطوط نقل النفط وسرقة المواد النفطية منه، إلى محكمة الجنايات.

واستهدفت الجريمة المذكورة، خط الأنابيب بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة بشمال مصر.

ففي 13 نوفمبر الماضي، اكتشف عناصر الأمن في الشركة المشرفة على خدمة الخط، خلال دورية روتينية، وجود تسرب للمواد النفطية في خط أنابيب بترول دمنهور طنطا.

وتبين أن سبب تسرب المواد النفطية، هو وجود ماسورة لسرقة هذه المواد، تمر بقطعة أرض تعود ملكيتها لأحد المزارعين.

وعند محاولة المجموعة الفنية إصلاح الخط، اندلعت النار في النفط المتسرب وتسبب ذلك بمقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

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وتمكن رجال الأمن المصري، من تحديد مرتكبي سرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه، وتم القبض عليهم وبينهم صاحب الأرض ونجله.  

ناصر حاتم

المصدر: RT



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