السويد.. السجن لعراقي أدين بالتجسس لصالح إيران

أصدرت محكمة سويدية اليوم الجمعة حكما بالسجن عامين ونصف على عراقي متهم بالتجسس لصالح إيران.

وأكدت الاستخبارات السويدية أن الرجل المدعو رغدان الحريشاوي (46 عاما)، وهو يحمل الجنسية العراقية والسويدية، اعتقل في 27 فبراير الماضي بتهمة جمع معلومات عن اللاجئين الإيرانيين المنتمين إلى عرب الأهواز في السويد والدنمارك وبلجيكا وهولندا، ولاسيما من خلال تصوير مشاهد تجمعاتهم.

وذكرت المحكمة إلى أن الحريشاوي الذي حصل على حق الإقامة الدائمة في السويد عام 2009، كان ينتحل شخصية ممثل صحيفة إلكترونية عربية وكان يستخدم اسمه العشائري للتواصل مع اللاجئين أبناء الأقلية العربية في إيران، مشيرة إلى أن أنشطة الحريشاوي التجسسية استمرت لأكثر من أربع سنوات، وكان على تواصل مع الاستخبارات الإيرانية عبر الإنترنت وهواتف خاصة، علاوة على لقاءات عقدها مع وكلاء إيرانيين.

وحذرت المحكمة من أن أنشطة الحريشاوي قد تؤدي إلى ملاحقة وإصابة وقتل عدد كبير من المعارضين الإيرانيين وذويهم، معتبرة هذا النشاط "جريمة خطيرة".

المصدر: أسوشيتد برس