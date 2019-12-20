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مصر وإثيوبيا والسودان تستعد لبحث أزمة سد النهضة غدا في الخرطوم

أخبار العالم العربي

مصر وإثيوبيا والسودان تستعد لبحث أزمة سد النهضة غدا في الخرطوم
Reuters
سد النهضة
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تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث المعنية بسد النهضة مصر، والسودان، وإثيوبيا غدا السبت.

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وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الري المصرية أن الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن في 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.

المصدر: المصري اليوم

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