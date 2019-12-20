 
مباشر

الأمن العراقي يلقي القبض على متورط بقصف قاعدة أمريكية

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يلقي القبض على متورط بقصف قاعدة أمريكية
Reuters Thaier Al-Sudani REUTERS 3
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxo1

أعلنت أجهزة الأمن العراقية اليوم الجمعة عن إلقاء القبض على شخص يعد مسؤولا عن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

إقرأ المزيد
إسبر يعرب عن قلقه من تعرض بعض المنشآت في العراق إلى القصف
إسبر يعرب عن قلقه من تعرض بعض المنشآت في العراق إلى القصف

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان مقتضب نشره على حسابه في "تويتر" أنه بإسناد من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة احتجز "إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الجيش العراقي عن سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار والتي تتمركز فيها قوات أمريكية، دون وقوع خسائر بشرية، في حادث استدعى قلقا ملموسا لدى البنتاغون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا