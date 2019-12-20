الأمن العراقي يلقي القبض على متورط بقصف قاعدة أمريكية

أعلنت أجهزة الأمن العراقية اليوم الجمعة عن إلقاء القبض على شخص يعد مسؤولا عن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

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وذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان مقتضب نشره على حسابه في "تويتر" أنه بإسناد من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة احتجز "إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار".

جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد قوات التحالف يلقي القبض على ارهابي متورط بإطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار#سنبقى_منتصرينpic.twitter.com/ErRe45cClj — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) December 20, 2019

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الجيش العراقي عن سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار والتي تتمركز فيها قوات أمريكية، دون وقوع خسائر بشرية، في حادث استدعى قلقا ملموسا لدى البنتاغون.

المصدر: RT