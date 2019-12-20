 
مباشر

الجزائريون يستمرون في الاحتجاج للجمعة الـ44

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxny

خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في العديد من مدن البلاد اليوم الجمعة، مرددين شعارات تطالب بتغيير النظام وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين خرجوا في العاصمة ومدن وادي سوف ووهران وتيزي وزو وبجاية والشلف، وفي محافظات ميلة والبليدة والبويرة وقسنطينة.

وردد المحتجون في العاصمة عبارات "تبون لن يحكمنا"، مؤكدين أن الحراك الشعبي "لا يتحاور مع السلطة".

واحتجاجات اليوم هي الأولى بعد تأدية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، وانتخابه رئيسا للبلاد بحصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا