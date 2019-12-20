الجزائريون يستمرون في الاحتجاج للجمعة الـ44

خرج الآلاف من الجزائريين للتظاهر في العديد من مدن البلاد اليوم الجمعة، مرددين شعارات تطالب بتغيير النظام وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين خرجوا في العاصمة ومدن وادي سوف ووهران وتيزي وزو وبجاية والشلف، وفي محافظات ميلة والبليدة والبويرة وقسنطينة.

وردد المحتجون في العاصمة عبارات "تبون لن يحكمنا"، مؤكدين أن الحراك الشعبي "لا يتحاور مع السلطة".

واحتجاجات اليوم هي الأولى بعد تأدية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، وانتخابه رئيسا للبلاد بحصوله على أكثر من 58% من أصوات الناخبين.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية