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وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح خطة للسيطرة على الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح خطة للسيطرة على الضفة الغربية
Reuters AMMAR AWAD
الاستيطان في الضفة الغربية - أرشيف
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل خطة أعدها وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، للسيطرة الكاملة على المنطقة "C" التي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية.

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الخطة تتضمن بنودا تمنع الفلسطينيين من الاستمرار بالبناء في المنطقة المذكورة، مشيرة إلى أن "بينت أصدر مؤخرا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه الذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش في الضفة والإدارة المدنية، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، والجهات الحكومية المختصة، ومنها ممثلون عن جهات قانونية في الجيش والحكومة.

وأكد بينت أن "تلك النشاطات (عمليات البناء الفلسطينية) تتم بشكل ممنهج من قبل السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها "غير القانونية" على مناطق واسعة من المنطقة، وذلك كخطوة استراتيجية شاملة أعدت إبان حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، ولا زالت مستمرة حتى الآن".

وحسب خطة بينت، ستتم عملية هدم واسعة للمنازل وفقا للمصالح الإسرائيلية الاستراتيجية.

وأمر بينت قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من ما يسمى الإدارة المدنية عن مدى تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لها، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني والذي بدون "تحييده" لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع.

المصدر: "معا"

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