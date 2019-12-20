نائب عراقي يحذر رئيس الجمهورية من استفزاز الشعب

دعا عضو في مجلس النواب العراقي، رئيس الجمهورية إلى الإسراع بتكليف شخصية "مستقلة وغير جدلية" لتشكيل الحكومة تطبيقا لتوجيهات المرجعية، محذرا من استفزاز الشعب وتوسيع الأزمة.

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وقال النائب علي البديري من "تيار الحكمة"، إن "مخاطبة رئيس الجمهورية للبرلمان بشان الكتلة الأكبر، ثم العودة مرة أخرى وفي هذا الوقت الحرج لمخاطبة المحكمة الاتحادية للغرض ذاته، ماهي إلا إضاعة للوقت وباب من أبواب استفزاز الشعب الغاضب والناقم من بيروقراطية السلطة الحاكمة".

وأضاف، أنها "ستكون الشرارة التي تؤدي لتوسيع الأزمة بشكل خطير".

وأشار إلى أن "المرجعية أكدت على إجراء الانتخابات المبكرة والعودة للشعب كونه مصدر السلطات والقرار واختيار شخصية غير جدلية، وعلى رئيس الجمهورية أن لا يضع نفسه بموقف المدافع عن خيارات قوى التحزب كونها ستضعه أمام الشعب العراقي الغاضب ولن تشفع له حينها القوى الحزبية التي رضخ لضغوطها".

وتابع أن "جميع التوجيهات التي نادت بها المرجعية، هي رسالة واضحة للرئيس والقوى المتمسكة بالمحاصصة والتحزب، بأهمية وخطورة المرحلة"، لافتا إلى أن "الإصرار على شخصيات حزبية وجدلية رغما عن إرادة الجماهير ومنحها المباركة من رئيس الجمهورية هي ضرب للدستور عرض الحائط، وأن تلك الأطراف قد أعلنت التحدي للشارع".

وشدد، على أن "الشعب حينها سيدافع عن حقوقه بسلطته التي منحها له الدستور".

المصدر: السومرية نيوز