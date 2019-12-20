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بيروت تطالب واشنطن بتفعيل جهود ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

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بيروت تطالب واشنطن بتفعيل جهود ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
Reuters
الرئيس اللبناني ميشال عون- أرشيف
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طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الولايات المتحدة بتجديد مساعيها لإقناع إسرائيل بالالتزام بترسيم الحدود البحرية، بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

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وأكد عون، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل في القصر الجمهوري في بعبدا، اليوم الجمعة، تمسك لبنان بالمحافظة على استقرار الحدود الجنوبية، والالتزام بالقرار 1701.

وأضاف عون أن دخول سفينة يونانية المياه الإقليمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، شكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن لبنان طلب من الأمم المتحدة التحقيق.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، قد زار لبنان في سبتمبر الماضي بهدف تحريك مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي أطلقها سلفه ديفيد ساترفيلد.

وقالت وسائل إعلام لبنانية في يوليو الماضي إن ساترفيلد، نقل إلى المسؤولين اللبنانيين رفض تل أبيب رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، وتلازم مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، لاسيما في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث تقع بعض الحقول النفطية في أماكن مشتركة أو متداخلة.

المصدر: صفحة الرئاسة اللبنانية على تويتر

 

 

 

 

 

 

 

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