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المستوطنون يحرقون مركبتين للفلسطينيين شمالي الضفة (صور)

أخبار العالم العربي

المستوطنون يحرقون مركبتين للفلسطينيين شمالي الضفة (صور)
Reuters
صورة أرشيفية
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أحرق مستوطنون مركبتين للفلسطينيين في قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل الفلسطينية شمالي الضفة حسب، وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

المستوطنون يحرقون مركبتين للفلسطينيين شمالي الضفة (صور)
wafa
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وأفاد رئيس مجلس بلدة فرعتا القروي عبد المنعم شناعة لوكالة "وفا" بأن أهالي البلدة، أفاقوا فجر اليوم الجمعة على النيران وهي تلتهم مركبتين، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهلها وتهجيرهم.

المستوطنون يحرقون مركبتين للفلسطينيين شمالي الضفة (صور)
wafa

المصدر: "وفا"

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