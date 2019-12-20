المستوطنون يحرقون مركبتين للفلسطينيين شمالي الضفة (صور)

أحرق مستوطنون مركبتين للفلسطينيين في قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل الفلسطينية شمالي الضفة حسب، وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

wafa

إقرأ المزيد

وأفاد رئيس مجلس بلدة فرعتا القروي عبد المنعم شناعة لوكالة "وفا" بأن أهالي البلدة، أفاقوا فجر اليوم الجمعة على النيران وهي تلتهم مركبتين، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهلها وتهجيرهم.

wafa

المصدر: "وفا"