لأول مرة... الجيش الروسي يوصل المساعدات إلى الطبقة السورية

أوصل العسكريون الروس أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة الطبقة غربي الرقة السورية، التي كانت "عاصمة" "داعش" غير المعلنة في سوريا والمنطقة.

وصرح المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن هذه الدفعة تضمنت نحو 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي يقارب 5 أطنان، تم توزيعها على السكان خلال ساعة واحدة.

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وكان يقطن الطبقة 100 ألف نسمة قبل الحرب، لم يبقى منهم الآن سوى حوالي 45 ألف شخص.

وتعرضت المدينة لدمار كبير جراء غارات جوية نفذها التحالف الدولي لدى تحريرها، ولا يزال هناك عشرات الإرهابيين يختبئون في بعض أحياء المدينة حتى الآن.

المصدر: وكالات روسية