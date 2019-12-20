وزارة الأوقاف السورية تطلق حملة "زكاتك خفض أسعارك"

أطلقت وزارة الأوقاف السورية حملة بعنوان "زكاتك خفض أسعارك" للمساهمة في دفع التجار إلى خفض الأسعار بعد ارتفاعها غير المسبوق.

إقرأ المزيد

ومنذ صلاة الجمعة اليوم، بدأت الحملة التي أطلقها وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد تحت شعار "الدين أخلاق .. زكاتك خفض أسعارك" خلال لقائه الأئمة والخطباء في دمشق، وأوضح السيد أنه ومن خلال المبادرة يتوجه الأئمة والخطباء إلى التجار "ليقوم كل منهم بتخفيض سعر سلعة أو سلعتين أو بيعها بسعر التكلفة"

وأضاف الوزير أن "خطابنا الديني سيتوجه إلى التجار والموسرين في المجتمع، للمساعدة في خفض الأسعار" وأشار إلى أن الوزارة ليس لديها سلطة إجبار قائلا: "لسنا تموين ولا غيره لا نملك سوى الكلمة الطيبة" وطلب من كل تاجر يستجيب للمبادرة أن يكتب شعار الحملة على محله".

بينما ذكرت وزارة الأوقاف في صفحتها الرسمية أن المبادرة تنطلق من توجيهات "الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الأخير مع مشرفات التعليم الشرعي ومعلمات القرآن الكريم" بقوله: "إن دور القيم الأخلاقية المستمدة من التعاليم الدينية هو دور كبير جدا في إصلاح المجتمع، عليكم مسؤولية وواجب في نشر الأخلاق التي تضمن مكافحة الفساد".

وقد نشر بعض الخطباء ورجال الدين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تحث على تطبيق الحملة.

وتشهد الأسعار في البلاد ارتفاعا غير مسبوق خاصة مع الانهيار الذي بدأته الليرة السورية وجعلها تلامس حاجز الألف ليرة لكل دولار، ورغم تحسن أسعار الصرف قليلا إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة، ولم تفلح في كبحها حملات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي نظمت جولات رقابية على الأسواق أسفرت عن إغلاق عدد كبير من المحلات.

دمشق - أسامة يونس

المصدر: RT