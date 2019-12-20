واشنطن تحث لبنان على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها

دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، المسؤولين في لبنان، إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

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وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السفير ديفيد هيل، عقب لقائه الرئيس اللبناني في بعبدا، أن الولايات المتحدة تدعو القوى الأمنية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في التظاهرات السلمية، وإلى ضبط النفس.

وقال هيل: "ليس هناك مكان للعنف في الخطاب المدني".

وأضاف هيل أن "الوقت حان لترك المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل المصلحة الوطنية ودفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم بإجراء تلك الإصلاحات وتستطيع القيام بها".

ولفت إلى أنه يزور لبنان اليوم بناء على طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، للقاء القادة اللبنانيين من أجل البحث في الأوضاع الحالية، معتبرا أن زيارته تعكس قوة الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة.

بدوره، أبلغ الرئيس عون السفير هيل، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدأ أمس مع تسمية الرئيس المكلف حسان دياب، لافتا إلى أنه ستكون أمام هذه الحكومة مهمات كثيرة، أبرزها إجراء الإصلاحات المطلوبة لاسيما وأنها ستتألف من فريق عمل منسجم قادر على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا.

وتمنى عون مشاركة الولايات المتحدة مع المجموعة الدولية لدعم لبنان، منوها بالمساعدة التي تقدمها واشنطن للجيش اللبناني عتادا وتدريبا.

وكان دياب، وعد الجمعة، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، معربا عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكي.

المصدر: رويترز+ موقع الرئاسة اللبنانية