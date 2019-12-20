العراق.. السيستاني يدعو لإجراء انتخابات مبكرة "منصفة"

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة إلى إجراء انتخابات مبكرة "منصفة".

وقال ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء إن "الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".

وأضاف "لكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. إن اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".

وعبر عن أمله في أن "لا يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة طويلا"، وأكد ضرورة أن "تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدا عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية".

المصدر: RT