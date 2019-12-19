مؤسسة "بارزاني" الخيرية تخصص مليون دينار لكل عائلة متضررة في احتجاجات العراق

خصصت مؤسسة "بارزاني" الخيرية في العراق، مبلغ مليون دينار (850 دولار أمريكي)، لتوزيعها كمساعدات على عوائل الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات في العاصمة بغداد.

إقرأ المزيد

وأشارت المنظمة الخيرية إلى أنها سجلت 115 عائلة، وتسعى لإيصال المساعدات إلى جميع عوائل القتلى.

من جهته، قال رئيس مؤسسة "بارزاني" موسى أحمد: "بتوصية من الرئيس مسعود بارزاني، لدينا برنامج لتفقد كل عوائل ضحايا التظاهرات في بغداد، وسنوسع فرقنا الأسبوع المقبل، لأننا نريد إنجاز العمل خلال مدة قصيرة".

ومؤسسة "بارزاني"، هي المنظمة الأولى التي اتخذت هذه الخطوة منذ اندلاع الاحتجاج في أكتوبر الماضي.

وبحسب إحصائيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن ما يقارب الـ500 شخص من بين المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية قتلوا خلال الاحتجاجات، فيما أصيب نحو 19 ألفا آخرون.

المصدر: رووداو