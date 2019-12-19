7 قتلى في حادث اصطدام قطار بسيارة في مصر

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث اصطدام قطار بسيارة عند مزلقان الصوفي بطريق الزقازيق بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر.

وأكد محافظ الدقهلية أيمن مختار، أن القطار القادم من طنطا إلى الزقازيق اصطدم بسيارة "فان" كانت تسير السكة على مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية سعد مكي، إن مستشفى ميت غمر استقبل 4 مصابين، بينهم 3 نساء تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة، إضافة إلى طفلة عمرها حوالي 3 سنوات.

وأضاف مكي أن طفلا آخر عمره حوالى 7 سنوات، توفي فور وصوله المستشفى، مشيرا إلى وجود 6 جثث ما زالت على الطريق في انتظار نقلها للمستشفى بعد معاينة النيابة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية