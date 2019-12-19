حزبان تونسيان يطالبان الحكومة برفض مذكرة أنقرة والوفاق

حض حزبان سياسيان في تونس حكومة البلاد على رفض مذكرة التعاون الأمني المبرمة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، معتبرين إياها احتلالا لليبيا.

وشدد "التيار الشعبي" التونسي في بيان أصدره أمس الأربعاء على أن "الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج، تضر بالأمن القومي لليبيا وكل دول المنطقة"، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد برفضها وإدانة "التصرف التركي الذي استثمر في الأزمة الليبية دون مراعاة لمصالح دول الجوار بما فيه تونس".

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كما أصدرت "حركة الشعب" الليبية بيانا مماثلا وصفت فيه المذكرة بأنها "احتلال لليبيا واعتداء على شعبها العربي"، وحذرت من خطورة التواجد العسكري التركي عند حدود تونس الجنوبية البرية والبحرية والجوية، معربة عن استغرابها إزاء "سكوت الجهات الرسمية" و"عدم تصديها" لـ"الخطر المباشر" من قبل حكومة الوفاق الليبية وتركيا.

ووقع أردوغان والسراج في اسطنبول في 27 نوفمبر الماضي على مذكرة تفاهم تنص على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

ولقيت المذكرة معارضة شديدة من قبل مصر واليونان وقبرص، وسلطات شرق ليبيا في طبرق.

المصدر: RT+ Babnet Tunisie