العراق.. عبد المهدي يستقبل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، علاقات الشراكة والتعاون بين بغداد وواشنطن، وذلك خلال لقائه مع ديفيد هيل وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية.

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وأشار بيان لمكتب عبد المهدي إلى أن "الجانبين تطرقا أثناء اللقاء إلى علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، ورؤية العراق للتطورات الأخيرة في البلاد والمنطقة".

وأشار البيان، إلى أن "اللقاء بحث أيضا، رؤية الولايات المتحدة تجاه تطورات المنطقة".

من جهته، أكد عبد المهدي على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، وأشار إلى ثبات سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين، وأهمية العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب.

المصدر: RT