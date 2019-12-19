ناشط سياسي ليبي يكشف لـRT خطورة طلب حكومة الوفاق الدعم من تركيا

قال الناشط السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم اللوجستي والنوعي من تركيا، سيحول ليبيا إلى بؤرة صراع دولي.

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وأشار بلقاسم في تصريحات لـRT إلى أن تركيا ستقدم على خطوة جديدة بإرسال جنودها إلى ليبيا، وأن هناك رغبة في ليبيا لوقف الحرب ووقف تعقيد الأزمة وأن وقف الحرب هو فقط ما سيمنع تركيا من الدخول إلى الساحة الليبية.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد قالت اليوم إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.

وجاء هذا الطلب، غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) "في أي لحظة إذا احتاجت ذلك".

وأضاف أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها لحكومة الوفاق بطرابلس، تتضمن "الدعم العسكري".

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي في مدينة اسطنبول بحضور الرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنصان على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT