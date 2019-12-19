بوغدانوف يبحث مع قدري جميل نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم مع ممثل "جبهة التغيير والتحرير" السورية المعارضة قدري جميل، نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "تم خلال اللقاء، بحث نتائج جلسات اللجنة الدستورية التي جرت في جنيف وآفاق عملها اللاحق، في ضوء قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وبنود قرار مجلس الأمن رقم 2254".

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وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 30 أكتوبر، حيث تضم 150 عضوا، بواقع 50 عضوا عن كل جهة مشاركة هي الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.

ويتمثل هدف اللجنة بإعداد إصلاح دستوري في سوريا يضمن إجراء الانتخابات، والشروع في عملية التسوية السياسية في سوريا.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.

المصدر: تاس