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المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة

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المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في الضفة
AFP JAAFAR ASHTIYEH
الضفة الغربية (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن مستوطنين إسرائيليين اقتلعوا يوم الخميس، مئات أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن صاحب إحدى الأراضي التي تعرضت للتخريب هشام البرميل، قوله إن "مستوطنين من مستوطنة سيدي بوعز الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا أكثر من 300 شجرة زيتون، في منطقة وادي الغويط المسماة مراح صعب غرب بلدة الخضر".

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وأضاف البرميل أن "المستوطنين اعتدوا على أراضيهم البالغة مساحتها 30 دونما واقتلعوا 300 شجرة قبل شهرين، مؤكدا أن هذا التصعيد يهدف إلى تهجيرهم والاستيلاء على الأرض لأغراض استيطانية".

وكشف تقرير عن الأمم المتحدة في وقت سابق، ارتفاع عدد الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي قدمت خطط لبنائها وتمت الموافقة عليها عام 2019 مقارنة بالعامين السابقين، ليصل عددها إلى 10 آلاف وحدة.

المصدر: وكالات

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