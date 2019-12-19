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اشتيه: الحكومة ستدفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات

أخبار العالم العربي

اشتيه: الحكومة ستدفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات
AFP ABBAS MOMANI
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن الحكومة قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المخيمات الفلسطينية، فيما تقدم مساعدات نقدية لـ106 آلاف أسرة محتاجة، بينها 70 ألفا في غزة.

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وشدد اشتيه في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني الذي تنظمه النيابة العامة بمدينة أريحا، على أن "الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.. شعبنا بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية".

وأضاف أن "من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك".

وتابع: "العالم يعيش في ظروف متغيرة متسارعة، تنعكس على النظام الإداري في أي بلد، لذلك نريد مواكبة التطور في العالم".

وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية تعيش ظروفا معقدة واستثنائية تختلف عن أي دولة في العالم، والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القدس وأريحا وحصار غزة، تمثل تحديا لكل شخص.

المصدر: معا

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