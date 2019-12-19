 
مباشر

أمن مطار بيروت يوقف عراقيا بحوزته آلاف الدولارات المزورة

أخبار العالم العربي

أمن مطار بيروت يوقف عراقيا بحوزته آلاف الدولارات المزورة
Reuters Gary Cameron
الدولار الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxcj

أوقفت قوات الأمن الداخلي اللبناني في مطار بيروت مسافرا عراقيا، حاول تهريب أكثر من 50 ألف دولار مزورة.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن "وحدة التفتيش في المطار، وبالتنسيق مع الضابطة الإدارية في قوى الأمن الداخلي للمطار، تمكنت من توقيف مواطن عراقي وبحوزته 50 ألفا و900 دولار أمريكي مزورة".

وأكدت، أن "الأمن ألقى القبض على المتهم أثناء محاولته السفر إلى تركيا".

وأوضحت أنه تم توقيف المسافر العراقي بناء على طلب المدعي العام المالي، وجرى تحويله إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا