أمن مطار بيروت يوقف عراقيا بحوزته آلاف الدولارات المزورة

أوقفت قوات الأمن الداخلي اللبناني في مطار بيروت مسافرا عراقيا، حاول تهريب أكثر من 50 ألف دولار مزورة.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن "وحدة التفتيش في المطار، وبالتنسيق مع الضابطة الإدارية في قوى الأمن الداخلي للمطار، تمكنت من توقيف مواطن عراقي وبحوزته 50 ألفا و900 دولار أمريكي مزورة".

وأكدت، أن "الأمن ألقى القبض على المتهم أثناء محاولته السفر إلى تركيا".

وأوضحت أنه تم توقيف المسافر العراقي بناء على طلب المدعي العام المالي، وجرى تحويله إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية.

المصدر: وكالات