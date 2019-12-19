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الأردن..6 وفيات و266 إصابة بإنفلونزا الخنازير

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الأردن..6 وفيات و266 إصابة بإنفلونزا الخنازير
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مطعوم فيروس H1N1 أو ما يعرف بانفلونزا الخنازير
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كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير في البلاد وصل إلى 6 أشخاص، فيما ارتفعت الإصابات إلى 266 مصابا.

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ارتفاع عدد الوفيات جراء إنفلونزا الخنازير في الأردن إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة
ارتفاع عدد الوفيات جراء إنفلونزا الخنازير في الأردن إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة

وقال خلال لقاء مع لجنة الصحة النيابية برئاسة محمد العتايقة اليوم، إنه تم تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50% ليصبح 5.5 دينار بدلا من 11 دينارا، منوها إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للإنفلونزا وسيتم توزيعها مجانا على المصابين.

وحول خصخصة القطاع الصحي أكد جابر أن لا نية لذلك، وأن الوزارة تسعى لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

المصدر:"الغد"+"عمون"

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