الأردن..6 وفيات و266 إصابة بإنفلونزا الخنازير

كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير في البلاد وصل إلى 6 أشخاص، فيما ارتفعت الإصابات إلى 266 مصابا.

إقرأ المزيد

وقال خلال لقاء مع لجنة الصحة النيابية برئاسة محمد العتايقة اليوم، إنه تم تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50% ليصبح 5.5 دينار بدلا من 11 دينارا، منوها إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للإنفلونزا وسيتم توزيعها مجانا على المصابين.

وحول خصخصة القطاع الصحي أكد جابر أن لا نية لذلك، وأن الوزارة تسعى لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

المصدر:"الغد"+"عمون"