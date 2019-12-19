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بوتين: أنتم تعرفون من أوصل ليبيا إلى ما هي عليه!

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وفي معرض إجابة الرئيس الروسي عن سؤال من صحفي تركي حول ما يشاع في الغرب من أن روسيا تساند حفتر، دعا فلاديمير بوتين الصحفي إلى عدم تصديق كل ما يقال في وسائل الإعلام الغربية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يصعب الآن في ليبيا تحديد من على صواب ومن المخطئ. الأصح إيجاد حل يسمح بوقف العمليات العسكرية".

وأشار بوتين إلى أن أطراف النزاع  في ليبيا عليها أن تتفق حول من سيدير البلاد، لافتا إلى أن جميع الدول تحافظ على اتصالات من هذا أو ذاك النوع مع الأطراف المتصارعة.

وبشأن موقف بلاده من الأزمة الليبية، قال الرئيس الروسي، إن موسكو لديها اتصالات مع السراج ومع حفتر، مضيفا قوله: "أنتم تعرفون من أوصل ليبيا إلى حالة الفوضى والانهيار".

المصدر: نوفوستي

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