صحيفة خليجية: 3 نقاط متفق عليها بين السعودية وقطر في مفاوضات تسوية الخلاف

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن السعودية وقطر تمكنتا من الاتفاق على ثلاث نقاط ضمن إطار المفاوضات الجارية بينهما بغية إنهاء الأزمة الدبلوماسية المستمرة في الخليج منذ عام 2017.

ونقلت الصحيفة الكويتية أمس الأربعاء عن "مصادر خليجية رفيعة موثوقة ومتابعة لملف المفاوضات المستمرة منذ عدة أشهر" قولها، إن النقطة الأولى المتفق عليها تتعلق بـ"تهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق قد بدأ تطبيقه على مستويات عدة، بينها الشق الرياضي.

أما بخصوص النقطة الثانية فهي تقضي بـ"عدم المس بالرموز"، أي شخصيات مرموقة وسيادية في البلدين، ويفرض هذا الاتفاق التزامات على "الصحفيين والمؤيدين والمسؤولين والمغردين المعروفين وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار" من كلا الطرفين.

وأخيرا، اتفقت الرياض والدوحة، حسب مصادر الصحيفة، على الامتناع عن إطلاق أي تصريحات معادية على لسان مسؤولين وقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن النقاش مستمر بين البلدين حول نقاط خلافية أخرى، مؤكدة أن الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد "إعلانا مباشرا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة" بين الدولتين.

وذكرت المصادر، ردا على سؤال عن آفاق التفاوض، أن المحادثات "تتقدم خطوتين وتتأخر خطوة"، مضيفة أن لقاءات تعقد حاليا بين الدولتين على مستويات عدة، بما فيها المستوى الوزاري، ويجري بعضها في عواصم أوروبية.

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وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في سلسلة تصريحات صحفية أدلى بها في الأيام القليلة الماضية عن "كسر جمود" عدم التواصل مع السعودية، وإطلاق مفاوضات بين الدولتين بغية إنهاء الخلاف الدبلوماسي في الخليج.

المصدر: القبس