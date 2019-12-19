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مسلحون يختطفون نجل رجل أعمال مصري ويطلبون فدية بملايين الجنيهات

مجتمع

مسلحون يختطفون نجل رجل أعمال مصري ويطلبون فدية بملايين الجنيهات
Reuters
الأمن المصري
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يكثف فريق مباحث مديرية أمن أسيوط في صعيد مصر جهوده لكشف واقعة اختطاف نجل صاحب شركة مقاولات من أمام مقر شركته، والمطالبة بدفع فدية 10ملايين جنيه.

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وتلقى الأمن المصري بلاغا من رجل الأعمال، اتهم فيه مسلحين مجهولين بخطف ابنه 20 سنة من أمام مقر شركته.

وأضاف أنه عقب الواقعة مباشرة تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب دفع فدية 10 ملايين جنيه لإعادته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة يستقلها مجهولون مسلحون توقفت أمام مقر الشركة واقتادوا المجنى عليه ووضعوه في السيارة عنوة وتحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

المصدر: الوطن

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