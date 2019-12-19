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بالصور.. اندلاع حريق داخل مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم

أخبار العالم العربي

بالصور.. اندلاع حريق داخل مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم
Reuters Umit Bektas
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أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن حريقا اندلع اليوم الخميس داخل مقر رئاسة الأركان البرية في القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وذكرت صحيفة "كوش نيوز" السودانية المستقلة أن "الحريق المحدود" نشب في الطابق العاشر بالمبنى صباح اليوم، وقد تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى أن الخسائر جراء الحادث اقتصرت على المادية دون وقوع إصابات بشرية.

ونشرت الصحيفة صورا تظهر أعمدة دخان تتصاعد من المبنى.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر عسكري سوداني قوله، إن الحريق طال عددا من المكاتب في المبنى نتيجة تماس كهربائي، مضيفا أن المتحدث باسم الجيش، العميد ركن عامر محمد الحسن، سيصدر بيانا لتوضيح ملابسات الحادثة.

المصدر: كوش نيوز + الأناضول

 

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