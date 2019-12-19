سوريا.. جرحى بقذائف صاروخية سقطت على أحياء حلب

أصيب عدد من المدنيين بجروح في مدينة حلب السورية نتيجة سقوط عدد من القذائف الصاروخية على أحياء المدينة.

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ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة حلب، أن 3 مواطنين أصيبوا، نتيجة استهداف المدينة بأربع قذائف صاروخية سقطت على منطقة الحمدانية ومشروع 3000 شقة في المدينة.

وذكرت وسائل إعلامية محلية في المدينة، أن مستشفيات حلب استقبلت 7 جرحى كحصيلة أولية، وقالت إن الأهالي عاشوا لحظات من الرعب والهلع.

ونقلت صفحات إخبارية في حلب عن مدير التربية في المدينة، إبراهيم ماسو، قوله إنه "تم تأجيل عملية تقديم الفحص الذي كان مقررا الساعة العاشرة لبعض المدارس نتيجة القذائف التي سقطت في حي الحمدانية بالتزامن مع موعد فحص الطلاب".

وأذاعت مكبرات جوامع الحمدانية أخبار إلغاء الامتحانات في بعض المدارس.

وكان عدد من المدنيين أصيبوا بجروح الاثنين الماضي نتيجة سقوط قذائف صاروخية على بلدة الزهراء بريف حلب وعلى عدد من الأحياء السكنية في المدينة.

المصدر: "سانا"