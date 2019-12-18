إيقاف إعلامي رياضي سعودي وإحالته للتحقيق‎ بعد الاستهزاء بدوري المملكة (فيديو)

قرر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، إيقاف أحد الإعلاميين الرياضيين بسبب تجاوزه في حلقة برنامج "الدوري مع وليد" مساء يوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون اتخذت عددا من الإجراءات الداخلية في قضية أثارت الرأي العام بعد تصريح تلفزيوني في برنامج "الدوري مع وليد" الذي تعرضه قناة SBC.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قرر إيقاف الإعلامي الرياضي المتجاوز، وليد الفراج، وإحالته للتحقيق.

ويُنتظر أن يصدر من البرنامج في حلقته الليلة توضيحات حيال المشهد الذي أثار الشارع الرياضي.

وأثار الإعلامي الفراج ضجة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصف الدوري المحلي بأنه "دوري أم محمد" في تعقيب خلال برنامجه على خسارة نادي الهلال أمام نادي فلامينغو البرازيلي.

وقال الفراج في البرنامج الذي يقدمه: "ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عال جدا لأنك تلعب في بطولة العالم مش في بطولة أم أحمد..".

#الفراج_يستهزئ_بمسمى_دورينا#الدوري_مع_وليد



بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان

اسماها #وليد_الفراج وعادل التويحري دوري ام احمد



لهدرجة وصل بهم التعصب صاروا يستنقصون ويستهزئون بمسمى دورينا !!!! pic.twitter.com/GqmpWGLnPL — الزعيم العالميOsama Hakami 🇸🇦 (@osamaHakami1) 17 décembre 2019

وإثر الجدل الذي أثاره، نشر الإعلامي تغريدة حاول من خلالها تبرير ما جاء على لسانه، حيث قال: "أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج".

واختتم التغريدة قائلا: "الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية".

اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج .

الدوري السعودي ومسماه الرفيع اكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) 17 décembre 2019

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية