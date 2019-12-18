لبنان.. "حزب الله" و"حركة أمل" يصدران بيانا شديد اللهجة

أصدر "حزب الله" و"حركة أمل"، اليوم الأربعاء، بيانا شديد اللهجة، ينتقد الأحداث التي تتكرر يوميا في أكثر من منطقة لا سيما العاصمة بيروت، والتي تبرز فيها مشاهد الفوضى والتخريب.

وصدر البيان إثر اجتماع عقد بين قيادتي "حركة أمل" و"حزب الله" في بيروت، في مقر الهيئة التنفيذية لـ "حركة أمل"، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان.

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وأكد المجتمعون "إدانتهم واستنكارهم لكل أنواع التعرض للمقامات والرموز الدينية التاريخية والشخصيات الوطنية التي تشكل رمزية كبرى لدى اللبنانيين من أي جهة صدرت".

وحذروا من "أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف الإستفزازية والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع وتهدف بوضوح إلى افتعال فتن متنقلة بين المناطق"، منبهين من "الأيدي العابثة بالأمن والمحرضة على الفوضى لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي".

ودعا الحاضرون في بيانهم إلى "التعقل وتقدير العواقب وضبط الخطابات لا سيما من هم في موقع التوجيه أو القيادة".

ووجهوا رسالة لجميع الفرقاء لا سيما جمهور "حركة أمل" و"حزب الله"، حيث طالبوهم بالتحلي بالوعي الكافي وعدم الانجرار خلف الشائعات وعدم ترويج ما يساعد على الفتنة بين أبناء البلد الواحد.

كما طلبوا من قوات الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة والحزم مقابل أحداث الشغب وكل أنواع التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو قطع الطرقات والإساءة للعابرين الآمنين.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية