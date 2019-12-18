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وزير الصحة الأردني يطالب مواطني المملكة بعدم التقبيل بسبب انتشار الإنفلونزا

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وزير الصحة الأردني يطالب مواطني المملكة بعدم التقبيل بسبب انتشار الإنفلونزا
petra.gov.jo
وزير الصحة الأردني، سعد جابر
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طالب وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مواطني بلاده بـ "التوقف عن التقبيل وعدم الشرب من نفس الفناجين أو الكاسات" بسبب حلول موسم انتشار الإنفلونزا.

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وأعلن جابر، في هذا السياق، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة.

وقبل ذلك، صرح وزير الصحة بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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