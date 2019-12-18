رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان منع وقوع اشتباكات بين الطرفين خلال العمليات العسكرية في سوريا

بحث رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن غيراسيموف وميلي أجريا، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية في مدينة بيرن السويسرية، مشيرة إلى أن "اللقاء حمل طابعا بناء".

وأوضحت الوزارة أن "رئيسي هيئة الأركان تبادلا آراء حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأوضاع في سوريا ومناطق أخرى، إضافة إلى إجراءات منع وقوع حوادث خلال تنفيذ العمليات العسكرية".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان آخر، أن غيراسيموف وميلي "بحثا ملف سوريا والاستقرار الاستراتيجي ودائرة واسعة من القضايا الاستراتيجية والعملياتية الأخرى خاصة بتكثيف العمل على منع الاشتباكات وتحسين التفاهم وخفض المخاطر".

وأشار البيان الأمريكي إلى أن المسؤولين العسكريين أكدا أهمية إقامة الاتصالات الدورية "من أجل تفادي حالات إساءة الحسابات والإسهام في رفع الشفافية".

وهذا اللقاء بين غيراسيموف وميلي هو الأول بعد تولي الأخير منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في أكتوبر الماضي، حيث سبق أن أجريا، قبل هذه المحادثات، عدة مكالمات هاتفية.

المصدر: RT + وكالات